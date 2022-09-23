Вучич раскрыл темы беседы с Лавровым

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, какие темы ему удалось обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече во время Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я говорил долго с Лавровым. Поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии. Мы говорили и о договоренностях в энергетике», – рассказал Вучич.
Сейчас сербский лидер находится в Нью-Йорке где принимает участие в Генассамблее ООН и проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств.
Ранее Вучич предсказал возможную попытку со стороны стран Запада исключить Россию из Совета безопасности ООН.
«Я почти уверен, что западные силы попытаются это сделать, удастся им это или нет — увидим», – заявил он.