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43 минуты назад

Вучич раскрыл темы беседы с Лавровым

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, какие темы ему удалось обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече во время Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вучич раскрыл темы беседы с Лавровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я говорил долго с Лавровым. Поблагодарил его за уважение территориальной целостности Сербии. Мы говорили и о договоренностях в энергетике», – рассказал Вучич.

Сейчас сербский лидер находится в Нью-Йорке где принимает участие в Генассамблее ООН и проводит двусторонние встречи с главами государств и правительств.

Ранее Вучич предсказал возможную попытку со стороны стран Запада исключить Россию из Совета безопасности ООН.

«Я почти уверен, что западные силы попытаются это сделать, удастся им это или нет — увидим», – заявил он.

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