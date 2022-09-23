В ДНР назвали число аккредитованных на референдуме журналистов

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Донецкой народной республики (ДНР) назвали число журналистов, которые являются аккредитованными для работы на референдуме в республике. Отмечается, что на голосовании работают 542 журналиста из более чем 20 стран, сообщает ТАСС.

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«Проведение референдума вызвало большой ажиотаж, об этом говорит число аккредитованных журналистов. По состоянию на данный момент — 542 человека из более чем 20 стран, заявки продолжают поступать», — заявили в пресс-центре ЦИК.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) назвали проводимые на территории Украины референдумы нарушением международного права. Подобные действия являются нарушением устава ООН и международного права, а также противоречат «верховенству права», подчеркнули они.