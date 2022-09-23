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1 час назад

Зеленский раскритиковал Тель-Авив за отказ от военной помощи Украине

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французским телеканалам, что буквально шокирован тем, что правительство Израиля так и не начало поставки Киеву необходимых вооружений и военной техники. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский раскритиковал Тель-Авив за отказ от военной помощи Украине
Фото: 

«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован», - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что Тель-Авив не направил украинским военным запрошенные комплексы ПВО даже в единственном экземпляре.

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Глава Украины добавил, что хорошо понимает, что Израиль находится в сложном положении, ему приходится защищаться, и его возможности по поставкам сильно ограничены.

Вместе с тем, пояснил Зеленский, разведка доложила ему, что Тель-Авив все же продает ЗРК другим государствам.

Ранее сообщалось, что Киев ведет переговоры о поставках комплексов противовоздушной обороны с Израилем, США и Германией.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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