Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И предупредил Пекин о последствиях поддержки России. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте, передает РИА Новости.

«Он [Блинкен] повторил позицию США об осуждении российских военных действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР будет оказывать поддержку Москве», — сказано в заявлении Госдепа.

Согласно сообщению, госсекретарь подтвердил, что Вашингтон остается открыт к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов.