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1 час назад

США предупредили Китай о последствиях поддержки России

Lenta.ru

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И предупредил Пекин о последствиях поддержки России. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте, передает РИА Новости.

Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он [Блинкен] повторил позицию США об осуждении российских военных действий против Украины и обозначил возможные последствия на случай, если КНР будет оказывать поддержку Москве», — сказано в заявлении Госдепа.

Согласно сообщению, госсекретарь подтвердил, что Вашингтон остается открыт к сотрудничеству с Пекином в рамках общих интересов.

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Ранее глава МИД Китая Ван И призвал к возобновлению прямого диалога Москвы и Киева без предварительных условий. Кризис вокруг Украины неразрывно связан со всем, что происходит в мире, и «чем сложнее ситуация, тем важнее искать способы кооперации», подчеркнул политик.

В мире,Энтони Блинкен,Госдеп США,
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