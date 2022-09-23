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18 минут назад

Явка на референдуме в ЛНР превысила 21%

Деловая газета "Взгляд"

В Луганской народной республике явка избирателей на референдуме к 20.00 мск составила больше 21%, сообщила председатель республиканского ЦИК Елена Кравченко.

Явка на референдуме в ЛНР превысила 21%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На 20.00 явка у нас составила 21,97 %», – цитирует Кравченко РИА «Новости».

По ее данным, всего в ЛНР проголосовали 298 тыс. 900 человек.

Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

В мире,Елена Кравченко,ЦИК России,
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