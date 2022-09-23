В Китае назвали двух ненадежных союзников США

США уступают лидерские позиции Германии в Европе и Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают в Хуаньцю шибао. Перевод статьи на английский язык выполнил официальный военный портал Китая China Military.

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По мнению Хуаньцю шибао, становление мира на путь глобализации и демократизации международных отношений должно было привести к потери США своих лидерских позиций, но российско-украинский конфликт позволил Вашингтону снова сплотить под своим руководством Европу и восстановить гегемонию над ней.

«Однако это также дало таким странам, как Япония и Германия, шанс добиться "нормального статуса" или стратегической независимости», — отмечается в тексте.

В материале поясняется, что, несмотря на то, что сейчас Япония и Германия «опираются на США как на главную стратегическую опору» в борьбе за господство в Европе и Восточной Азии с Россией и Китаем, по достижении своих краткосрочных целей они выйдут из альянса и больше никогда не вернуться «в клетку» Соединенных Штатов.

«Трудно сказать, восстановятся ли США после этого раунда игр в качестве единственной мировой сверхдержавы или продолжат катиться под откос, но возможность для Японии и Германии получить больше стратегической независимости вызовет новые структурные потрясения на международном ландшафте, в том числе в рамках Западного блока», — добавили в Хуаньцю шибао.