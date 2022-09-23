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37 минут назад

Названо имя нового посла Украины в Германии

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в ФРГ. Им стал Алексей Макеев. Об этом пишет ТАСС.

Названо имя нового посла Украины в Германии
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Алексей Макеев родился в 1975 году. На дипломатической службе состоит с 1996 года. Работал в посольствах Украины в Швейцарии и Германии. Последняя должность - спецпредставитель внешнеполитического ведомства Украины по вопросам санкционной политики.

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Напомним, что дипломат пришел на смену скандально известному Андрею Мельнику, который позволял себе резкие высказывания о высших должностных лицах ФРГ, упрекал Берлин в малых объемах поставок Украине вооружений и военной техники.

После увольнения Мельник извинился за свои слова, но позднее заявил, что его жесткий стиль общения якобы был оправдан.

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