Названо имя нового посла Украины в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в ФРГ. Им стал Алексей Макеев. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что Алексей Макеев родился в 1975 году. На дипломатической службе состоит с 1996 года. Работал в посольствах Украины в Швейцарии и Германии. Последняя должность - спецпредставитель внешнеполитического ведомства Украины по вопросам санкционной политики.

Напомним, что дипломат пришел на смену скандально известному Андрею Мельнику, который позволял себе резкие высказывания о высших должностных лицах ФРГ, упрекал Берлин в малых объемах поставок Украине вооружений и военной техники.