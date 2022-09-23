Принц Эдвард посетил Эстонию и Германию для встречи с военными

Принц Эдвард побывал в Эстонии и Германии, чтобы поблагодарить военных, которые служили королеве Елизавете II. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: theroyalfamily/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) theroyalfamily/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«На этой неделе граф Уэссекский посетил военнослужащих, находящихся в Эстонии и Германии, чтобы отметить их службу и преданность Ее Величеству Королеве Елизавете на протяжении всей ее жизни», — говорится в официальном заявлении.

В немецком городе Падерборн принц Эдвард встретился с жителями и принял благодарности от местного населения в адрес покойной королевы. Елизавета II посетила город в 1977 году и оставила послание в Золотой книге ратуши, там же послание оставил ее младший сын.

Король Карл III продолжает хранить траур в поместье Балморал, где 8 сентября скончалась королева. Другие члены королевской семьи, включая принцессу Анну, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, вернулись к работе.