Принц Эдвард посетил Эстонию и Германию для встречи с военными

Принц Эдвард побывал в Эстонии и Германии, чтобы поблагодарить военных, которые служили королеве Елизавете II. Об этом пишет Daily Mail.
«На этой неделе граф Уэссекский посетил военнослужащих, находящихся в Эстонии и Германии, чтобы отметить их службу и преданность Ее Величеству Королеве Елизавете на протяжении всей ее жизни», — говорится в официальном заявлении.
В немецком городе Падерборн принц Эдвард встретился с жителями и принял благодарности от местного населения в адрес покойной королевы. Елизавета II посетила город в 1977 году и оставила послание в Золотой книге ратуши, там же послание оставил ее младший сын.
Король Карл III продолжает хранить траур в поместье Балморал, где 8 сентября скончалась королева. Другие члены королевской семьи, включая принцессу Анну, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, вернулись к работе.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что принц Гарри узнал о смерти Елизаветы II из интернета.