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31 минуту назад

Принц Эдвард посетил Эстонию и Германию для встречи с военными

Газета.Ru

Принц Эдвард побывал в Эстонии и Германии, чтобы поблагодарить военных, которые служили королеве Елизавете II. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Эдвард посетил Эстонию и Германию для встречи с военными
Фото: theroyalfamily/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)theroyalfamily/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«На этой неделе граф Уэссекский посетил военнослужащих, находящихся в Эстонии и Германии, чтобы отметить их службу и преданность Ее Величеству Королеве Елизавете на протяжении всей ее жизни», — говорится в официальном заявлении.

В немецком городе Падерборн принц Эдвард встретился с жителями и принял благодарности от местного населения в адрес покойной королевы. Елизавета II посетила город в 1977 году и оставила послание в Золотой книге ратуши, там же послание оставил ее младший сын.

Король Карл III продолжает хранить траур в поместье Балморал, где 8 сентября скончалась королева. Другие члены королевской семьи, включая принцессу Анну, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, вернулись к работе.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что принц Гарри узнал о смерти Елизаветы II из интернета.

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