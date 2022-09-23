Финляндия приняла "принципиальное решение" по выдаче виз россиянам

Власти Финляндии в пятницу, 23 сентября, приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда в страну граждан РФ и выдачи им виз. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию финского президента.

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Отмечается, что постановление было принято на совместном заседании главы Финляндии Саули Ниинистё, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности.

Ранее сообщалось, что граница страны якобы не будет закрыта полностью для граждан РФ.