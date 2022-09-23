Финляндия приняла "принципиальное решение" по выдаче виз россиянам

Власти Финляндии в пятницу, 23 сентября, приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда в страну граждан РФ и выдачи им виз. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию финского президента.
Отмечается, что постановление было принято на совместном заседании главы Финляндии Саули Ниинистё, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности.
Ранее сообщалось, что граница страны якобы не будет закрыта полностью для граждан РФ.
МИД Финляндии подчеркнул, что в государстве нет законов, на основе которых можно было бы принять подобное решение.