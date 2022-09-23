В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
32 минуты назад

Финляндия решила ограничить въезд в страну и выдачу виз россиянам

Илья Родин

Власти Финляндии в пятницу, 23 сентября, приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда в страну граждан РФ и выдачи им виз. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию финского президента.

Финляндия приняла "принципиальное решение" по выдаче виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что постановление было принято на совместном заседании главы Финляндии Саули Ниинистё, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности.

Эстония запретит въезд части участвовавших в спецоперации россиян

Ранее сообщалось, что граница страны якобы не будет закрыта полностью для граждан РФ.

МИД Финляндии подчеркнул, что в государстве нет законов, на основе которых можно было бы принять подобное решение.

В мире,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители