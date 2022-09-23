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38 минут назад

Призывавшая экономить электроэнергию премьер Эстонии попалась на фото с обогревателем

Российская Газета

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, неоднократно призывавшая граждан экономить электроэнергию, похоже, не собирается следовать своим же советам. Эстонский новостной портал Uued Uudised опубликовал ее фото во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, указав на электрический обогреватель, который стоит в офисе премьера.

Призывавшая экономить электроэнергию премьер Эстонии попалась с обогревателем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Кая Каллас постоянно призывает экономить электроэнергию, вплоть до отключения холодильников. <...> Акция по энергоснабжению зашла так далеко, что некоторые предприятия, потребляющие много электроэнергии, рекомендовано временно закрыть", - отмечается в публикации.

На фото тут же обратили внимание в соцсетях, пользователей возмутила двуличность премьера, ведь именно она не один раз заявляла о возможных отключениях в электросетях и всячески призывала граждан беречь электричество.

telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье

Так, в четверг, 23 сентября, в телеобращении Каллас призвала жителей балтийской республики готовиться к возможным перебоям в электроснабжении. Глава эстонского правительства указала, что к возможным отключениям электроэнергии было бы разумно быть готовым всем - и госучреждениям, и компаниям, и каждому отдельному человеку.

В мире,Кая Каллас,
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