В Китае одной фотографией разоблачили суть демократии в США

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь одной фотографией разоблачил суть демократии в США . Своим видением ситуации он поделился у себя в Twitter-аккаунте.

«Что такое американская демократия? Большинство говорит, но ни один политик его не слушает», — подписал фотографию Лицзянь.

Лицзянь уже не впервые публикует подобного рода фотокарточки в отношении США и других стран Запада. В частности, ранее он указывал на то, что лишь 15% государств ввели санкции против России, тогда как в Вашингтоне говорили о «всем международном сообществе». Также он сравнивал население стран, входящих в БРИКС и G7. Вторая организация значительно уступила первой — 777 миллионов человек против 3,2 миллиардов.