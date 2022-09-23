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20 минут назад

В Китае одной фотографией разоблачили суть демократии в США

Елена Прошина

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь одной фотографией разоблачил суть демократии в США. Своим видением ситуации он поделился у себя в Twitter-аккаунте.

В Китае одной фотографией разоблачили суть демократии в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что такое американская демократия? Большинство говорит, но ни один политик его не слушает», — подписал фотографию Лицзянь.

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На картинке политик привел данные Принстонского университета США. Согласно им, мнение 90% американцев с наиболее низким доходом абсолютно не влияет на политический курс страны.

Лицзянь уже не впервые публикует подобного рода фотокарточки в отношении США и других стран Запада. В частности, ранее он указывал на то, что лишь 15% государств ввели санкции против России, тогда как в Вашингтоне говорили о «всем международном сообществе». Также он сравнивал население стран, входящих в БРИКС и G7. Вторая организация значительно уступила первой — 777 миллионов человек против 3,2 миллиардов.

В мире,БРИКС,Принстонский университет,
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