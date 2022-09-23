Еще одна страна ЕС отказалась принимать уклоняющихся от мобилизации россиян

Уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства в польском правительстве Станислав Жарын заявил, что Польша не будет принимать россиян, уклоняющихся от объявленной в РФ частичной мобилизации. Его слова на пресс-конференции передает ТАСС.
«Мы не должны таких людей массово принимать. Эти люди могут представлять опасность для нашей страны», — сказал Жарын.
Он также подчеркнул, что «волна дезертирства» не должна восприниматься как бунт против властей РФ или бунт против спецоперации на Украине.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Запад усилить помощь Украине на фоне мобилизации в России.
Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов также говорил, что объявленная в РФ частичная мобилизация несет риски для безопасности страны при отсутствии прямой угрозы.