Еще одна страна ЕС отказалась принимать уклоняющихся от мобилизации россиян

Уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства в польском правительстве Станислав Жарын заявил, что Польша не будет принимать россиян, уклоняющихся от объявленной в РФ частичной мобилизации. Его слова на пресс-конференции передает ТАСС.

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«Мы не должны таких людей массово принимать. Эти люди могут представлять опасность для нашей страны», — сказал Жарын.

Он также подчеркнул, что «волна дезертирства» не должна восприниматься как бунт против властей РФ или бунт против спецоперации на Украине.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Запад усилить помощь Украине на фоне мобилизации в России.