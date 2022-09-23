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46 минут назад

Польша отказалась принимать уклоняющихся от мобилизации граждан РФ

Газета.Ru

Уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства в польском правительстве Станислав Жарын заявил, что Польша не будет принимать россиян, уклоняющихся от объявленной в РФ частичной мобилизации. Его слова на пресс-конференции передает ТАСС.

Еще одна страна ЕС отказалась принимать уклоняющихся от мобилизации россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не должны таких людей массово принимать. Эти люди могут представлять опасность для нашей страны», — сказал Жарын.

Он также подчеркнул, что «волна дезертирства» не должна восприниматься как бунт против властей РФ или бунт против спецоперации на Украине.

СМИ: в Финляндии обсуждают предоставление убежища призывникам из России

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Запад усилить помощь Украине на фоне мобилизации в России.

Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов также говорил, что объявленная в РФ частичная мобилизация несет риски для безопасности страны при отсутствии прямой угрозы.

В мире,Матеуш Моравецкий,Димитар Стоянов,
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