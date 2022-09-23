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56 минут назад

Наблюдатель из Чехии не обнаружил нарушений на референдуме в ЛНР

Елена Прошина

Корреспондент чешской газеты «Наша Правда» Яромир Вашек заявил, что не обнаружил нарушений во время референдума о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я с утра наблюдал ситуации на разных избирательных участках в Луганске и не увидел никаких нарушений. Все здесь спокойно, никаких неприятностей нет», – сказал Вашек.

Также корреспондент отметил, что местные жители готовы участвовать в референдуме.

«Все готовы голосовать за присоединение к России», – добавил он.

23 сентября начался референдум о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав России. Участки для голосования также открылись на территории пунктов временного размещения вынужденных переселенцев.

«Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать», – заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В мире,Видео,Элла Памфилова,ЦИК России,
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