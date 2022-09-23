Наблюдатель из Чехии не обнаружил нарушений на референдуме в ЛНР

Корреспондент чешской газеты «Наша Правда» Яромир Вашек заявил, что не обнаружил нарушений во время референдума о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня я с утра наблюдал ситуации на разных избирательных участках в Луганске и не увидел никаких нарушений. Все здесь спокойно, никаких неприятностей нет», – сказал Вашек.
Также корреспондент отметил, что местные жители готовы участвовать в референдуме.
«Все готовы голосовать за присоединение к России», – добавил он.
23 сентября начался референдум о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав России. Участки для голосования также открылись на территории пунктов временного размещения вынужденных переселенцев.
«Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать», – заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.