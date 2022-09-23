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50 минут назад

Глава Еврокомиссии «пригрозила» Италии

Алиса Селезнёва

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Италию о возможных проблемах в случае победы на парламентских выборах правоцентристской коалиции. Об этом пишет Reuters.

Глава Еврокомиссии «пригрозила» Италии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание назвало заявление главы Еврокомиссии «едва завуалированной угрозой» перед выборами 25 сентября, на которых ожидается победа правого блока во главе с Джорджией Мелони.

«Мой подход заключается в том, что, если любое демократическое правительство готово работать с нами, то мы совместно работает. Если работа будет осложнена, то, как я уже говорила о Венгрии и Польше, у нас есть инструменты», — предупредила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее со второй попытки ушел в отставку премьер-министр Италии Марио Драги. Свое решение политик объяснил тем, что «национального единства, которое поддерживало его правительство, больше не существует». Изначально президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку Марио Драги и настаивал на его выступлении в парламенте.

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При этом больше тысячи мэров подписали открытое письмо в адрес премьера Италии Марио Драги с просьбой не покидать свой пост. В ответ противники главы правительства обвинили подписавших письмо в «бессовестном» вмешательстве в политические дела.

В мире,Марио Драги,Еврокомиссия,
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