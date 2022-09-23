Глава Еврокомиссии «пригрозила» Италии

«Мой подход заключается в том, что, если любое демократическое правительство готово работать с нами, то мы совместно работает. Если работа будет осложнена, то, как я уже говорила о Венгрии и Польше, у нас есть инструменты», — предупредила Урсула фон дер Ляйен.