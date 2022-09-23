Глава Еврокомиссии «пригрозила» Италии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Италию о возможных проблемах в случае победы на парламентских выборах правоцентристской коалиции. Об этом пишет Reuters.
Издание назвало заявление главы Еврокомиссии «едва завуалированной угрозой» перед выборами 25 сентября, на которых ожидается победа правого блока во главе с Джорджией Мелони.
«Мой подход заключается в том, что, если любое демократическое правительство готово работать с нами, то мы совместно работает. Если работа будет осложнена, то, как я уже говорила о Венгрии и Польше, у нас есть инструменты», — предупредила Урсула фон дер Ляйен.
Ранее со второй попытки ушел в отставку премьер-министр Италии Марио Драги. Свое решение политик объяснил тем, что «национального единства, которое поддерживало его правительство, больше не существует». Изначально президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку Марио Драги и настаивал на его выступлении в парламенте.
При этом больше тысячи мэров подписали открытое письмо в адрес премьера Италии Марио Драги с просьбой не покидать свой пост. В ответ противники главы правительства обвинили подписавших письмо в «бессовестном» вмешательстве в политические дела.