Билл Гейтс впервые встретился со своей женой после развода

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и Мелинда Гейтс провели церемонию вручения премии Goalkeepers Global Awards, организованную их благотворительным фондом. Об этом сообщается на их официальном сайте.

Билл и Мелинда Гейтс вместе вышли на сцену и произнесли речь. Зрители отметили, что пара осталась в хороших отношениях несмотря на громкий развод.

2 августа стало известно, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой. Они состояли в браке с 1994 года. Мелинда долгое время работала в Microsoft в отделе разработки мультимедийных продуктов компании. В браке они вырастили трех детей и основали благотворительный фонд. Весной Гейтс признался, что он был не верен своей жене.