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4 минуты назад

Предполагаемая дочь Ким Чен Ына впервые появилась на публике

Елена Прошина

В КНДР впервые была замечена на публике предполагаемая дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чжу Э. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Daily Mail.

Предполагаемая дочь Ким Чен Ына впервые появилась на публике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, 9-летняя девочка была замечена на мероприятии ко Дню республики, который отмечался 9 сентября. Ким Чжу Э была среди других детей, исполнявших песню для Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу.

Эксперты предположили, что именно эта девочка является дочерью вождя сразу по нескольким причинам. Во-первых, она была единственной девочкой с распущенными волосами и белыми носками. Во-вторых, в какой-то момент Ли Соль Чжу положила руку на спину девочке и долго о чем-то разговаривала. Кроме того, поведение ребенка было намного спокойнее, чем у других детей. Также эксперты отметили, что камера именно на ней останавливалась дольше обычного.

Напомним, жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу тоже редко появляется на публике. Последний раз ее видели на праздновании годовщины окончания корейской войны. Отмечается, что первая леди расплакалась во время исполнения национального гимна.

В мире,Видео,Чен Ким,
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