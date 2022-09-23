Предполагаемая дочь Ким Чен Ына впервые появилась на публике

В КНДР впервые была замечена на публике предполагаемая дочь северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чжу Э. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Daily Mail.

Как уточняется, 9-летняя девочка была замечена на мероприятии ко Дню республики, который отмечался 9 сентября. Ким Чжу Э была среди других детей, исполнявших песню для Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу.

Эксперты предположили, что именно эта девочка является дочерью вождя сразу по нескольким причинам. Во-первых, она была единственной девочкой с распущенными волосами и белыми носками. Во-вторых, в какой-то момент Ли Соль Чжу положила руку на спину девочке и долго о чем-то разговаривала. Кроме того, поведение ребенка было намного спокойнее, чем у других детей. Также эксперты отметили, что камера именно на ней останавливалась дольше обычного.