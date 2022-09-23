Лукашенко назвал блюдо, которое никогда не пробовал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не ел гамбургеры. Об этом сообщает РИА Новости.
«Чизбургер или гамбургер. Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены», — приводит пресс-служба президента его слова.
По словам Лукашенко, в Белоруссии с точки зрения питания «все свое есть», в частности, стратегические продукты вроде соли, сахара и хлеба. Белорусский лидер посоветовал употреблять в пищу обычные продукты, которые растут на родной земле.
«Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас — готовы поделиться. В этом году больше восьми миллиардов долларов можем получить только от продажи продовольствия. То есть можно и от нашей земли заработать и продать», — заявил он.
По словам Лукашенко, в этом году у белорусских сельхозпредприятий был огромный урожай. Главная задача сейчас — максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.