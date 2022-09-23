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1 час назад

Лукашенко назвал блюдо, которое никогда не пробовал

Никита Бородкин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не ел гамбургеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко назвал блюдо, которое никогда не пробовал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чизбургер или гамбургер. Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены», — приводит пресс-служба президента его слова.

По словам Лукашенко, в Белоруссии с точки зрения питания «все свое есть», в частности, стратегические продукты вроде соли, сахара и хлеба. Белорусский лидер посоветовал употреблять в пищу обычные продукты, которые растут на родной земле.

«Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас — готовы поделиться. В этом году больше восьми миллиардов долларов можем получить только от продажи продовольствия. То есть можно и от нашей земли заработать и продать», — заявил он.

По словам Лукашенко, в этом году у белорусских сельхозпредприятий был огромный урожай. Главная задача сейчас — максимально заложить выращенную продукцию на склады, чтобы обеспечить потребности торговли и экспорта в межсезонье.

В мире,Александр Лукашенко,
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