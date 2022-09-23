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1 час назад

Предполагаемую дочь Ким Чен Ына впервые увидели на публике

Lenta.ruиещё 1

Предполагаемую дочь Ким Чен Ына впервые увидели на публике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ребенка северокорейского лидера Ким Чен Ына впервые заметили на мероприятии ко Дню республики. Об этом сообщает Daily Mail.

Возможную дочь лидера КНДР зовут Ким Чжу Э. Она и еще несколько детей спели на национальном празднике для Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу. Один из экспертов заметил, как Ли Соль Чжу тянется к девочке, кладет руку ей на спину и что-то говорит. В то время как остальные дети толпились вокруг лидера, Ким Чжу Э вела себя более сдержанно и спокойно.

Подтверждение этой теории увидели и в часто фокусирующейся именно на девочке камере. Ее внешность тоже выделяется: она — единственная с распущенными волосами и единственная, кто надел белые носки. Майкл Мэдден, эксперт по северокорейской элите, заявил, что дочь Кима будет именно того возраста, что и девочка, о которой идет речь. Ребенку северокорейского лидера должно быть около 10 лет.

Мэдден добавил, что когда сам Ким был ребенком и подростком, его держали в изоляции от всех, кроме высших представителей северокорейской элиты, у которых были близкие семейные или личные отношения с его отцом. Причина — в высоких рисках и возможности похищения детей для использования в качестве рычагов влияния.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР построил восемь особняков для защиты от покушения. Новые особняки располагаются в комплексе Чангвансан, в так называемом «Запретном городе», где живут и работают Ким Чен Ын и другие ключевые представители северокорейской элиты.

В мире,Майкл Мэдден,Чен Ким,
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