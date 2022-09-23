Предполагаемую дочь Ким Чен Ына впервые увидели на публике

Ребенка северокорейского лидера Ким Чен Ына впервые заметили на мероприятии ко Дню республики. Об этом сообщает Daily Mail.

Возможную дочь лидера КНДР зовут Ким Чжу Э. Она и еще несколько детей спели на национальном празднике для Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу. Один из экспертов заметил, как Ли Соль Чжу тянется к девочке, кладет руку ей на спину и что-то говорит. В то время как остальные дети толпились вокруг лидера, Ким Чжу Э вела себя более сдержанно и спокойно.

Подтверждение этой теории увидели и в часто фокусирующейся именно на девочке камере. Ее внешность тоже выделяется: она — единственная с распущенными волосами и единственная, кто надел белые носки. Майкл Мэдден, эксперт по северокорейской элите, заявил, что дочь Кима будет именно того возраста, что и девочка, о которой идет речь. Ребенку северокорейского лидера должно быть около 10 лет.

Мэдден добавил, что когда сам Ким был ребенком и подростком, его держали в изоляции от всех, кроме высших представителей северокорейской элиты, у которых были близкие семейные или личные отношения с его отцом. Причина — в высоких рисках и возможности похищения детей для использования в качестве рычагов влияния.