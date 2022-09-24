Явка избирателей в ЛНР за два дня голосования на референдуме на 20:00 составляет 45,86%

Явка избирателей в ЛНР на референдуме о вхождении республики в состав России на 20:00 субботы составляет 45,86%, за два дня проголосовали более 624 тыс. человек. Об этом журналистам сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
"На 20:00 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) явка составляет 45,86%. По избирательным участкам было выдано 624 097 бюллетеней. Голосование прошло без происшествий, явка по-прежнему радует нас. Все избирательные участки вовремя завершили работу", - заявила она.
Более 110 тыс. граждан ЛНР проголосовали на референдуме о вхождении республики в состав России на избирательных участках субъектов РФ.