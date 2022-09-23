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24 минуты назад

В Литве предложили изъять территорию российского посольства

Никита Бородкин

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас предложил забрать территорию российского посольства и передать землю Литве. Как сообщает Sputnik «Ближнее зарубежье», в соцсетях он объяснил свою инициативу тем, что Россия проводит референдумы на освобожденных территориях.

В Литве предложили изъять территорию российского посольства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как связано голосование в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях с российской дипмиссией, Жукаускас не разъяснил.

Напомним, что страны Прибалтики выступили против действий России на Украине. 19 сентября Эстония, Латвия и Литва перестали пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС. Вильнюс также заявлял, что не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают частичной мобилизации.

Ранее в Сети также появилось видео избиения гражданина России литовскими силовиками — они вывезли его на границу с Белоруссией и выбросили из машины. Позднее посольство России в Вильнюсе потребовало от властей Литвы разъяснений по ситуации.

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