В Литве предложили изъять территорию российского посольства

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас предложил забрать территорию российского посольства и передать землю Литве. Как сообщает Sputnik «Ближнее зарубежье», в соцсетях он объяснил свою инициативу тем, что Россия проводит референдумы на освобожденных территориях.

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Как связано голосование в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях с российской дипмиссией, Жукаускас не разъяснил.

Напомним, что страны Прибалтики выступили против действий России на Украине. 19 сентября Эстония, Латвия и Литва перестали пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС. Вильнюс также заявлял, что не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают частичной мобилизации.