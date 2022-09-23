Лукашенко заявил о грандиозном шухере в Польше

«Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера — у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит», — подытожил президент Белоруссии.