В Польше начали подготовку к радиационной катастрофе

Власти Польши обсуждают планы действий в случае появления радиационной опасности из-за событий на Украине. Как информирует в пятницу газета Rzeczpospolita, директора польских школ получают инструкции о раздаче таблеток йодида калия.

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Соответствующая информация поступила от Всепольской ассоциации руководящего состава системы образования.

"Некоторые слышат, что на такую раздачу у них будет шесть часов с момента объявления тревоги", - рассказал газете представитель ассоциации Марек Плещняр.

Аналогичные планы разрабатываются и в Варшаве. Столичная мэрия подтвердила проведение "подготовки к раздаче таблеток, содержащих йодид калия, в случае радиационной аварийной ситуации". В частности, город готовит распределительные пункты и назначает координаторов.

По словам пресс-секретаря варшавской мэрии Якуба Ледуховского, "распределение таблеток будет запущено после того, как будет издано постановление мазовецкого воеводы по этому поводу", хотя, "согласно информации из правительственной администрации, риск возникновения радиационной аварии минимален".

Ранее МВД Польши также сообщало, что таблетки йодида калия были переданы в отделения пожарной охраны. Как заверили в министерстве, это стандартная процедура.