Около 300 украинских военнопленных проголосовали на референдуме в ДНР

Около 300 украинских военнопленных, содержащихся в колонии в Еленовке в Донецкой Народной республике (ДНР), проголосовали на референдуме о вхождении в состав России. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, он посетил Еленовку вместе с представителями избирательной комиссии и международными наблюдателями.

— Там был организован процесс голосования на референдуме для украинских военнопленных, у которых в документах отметка о прописке на территории ДНР — бывшей Донецкой области и которые изъявили желание принять участие в референдуме. Проголосовали около 300 украинских военнопленных, — цитирует Бидевку РИА Новости.

Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, в ходе первого дня голосования на референдуме по вопросу о вхождении Донецкой народной республики в состав России результат по явке более чем хороший.