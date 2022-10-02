Самое смешное фото животных 2022 года

В Великобритании завершился конкурс самых смешных фотографий животных The Comedy Pet Photo Awards 2022. Об этом сообщает «Лента.ру».
Победу одержал снимок Кеничи Моринаги под названием «Boom, Boom!», на котором изображено столкновение двух котов, рыжего и белого.
«Я был очарован выходками кошек на улицах Европы и просто не мог их не фотографировать. Когда я вернулся в Японию, то продолжил их искать. Они действительно поднимают мне настроение, особенно после двух лет пандемии», — рассказал журналистам фотограф.
За победу Моринага получит приз в размере двух тысяч фунтов стерлингов (134 тысячи рублей). Также Моринага должен был выбрать благотворительную организацию, которой партнер конкурса выплатит пять тысяч фунтов стерлингов (335 тысяч рублей).
Конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, чтобы «отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных».
Самые смешные фотографии животных 2022 года – в галерее «Рамблера».