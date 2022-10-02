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47 минут назад

Самое смешное фото животных 2022 года

Александр Котлеткин

В Великобритании завершился конкурс самых смешных фотографий животных The Comedy Pet Photo Awards 2022. Об этом сообщает «Лента.ру».

1/16 В Великобритании завершился конкурс самых смешных фотографий животных The Comedy Pet Photo Awards 2022
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Chris Johnson
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2/16 Победу одержал снимок Кеничи Моринаги под названием «Boom, Boom!», на котором изображено столкновение двух котов, рыжего и белого
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Kenich Morinaga
3/16 За победу Моринага получит приз в размере двух тысяч фунтов стерлингов (134 тысячи рублей)
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Jonathan Casey
4/16 Также Моринага должен был выбрать благотворительную организацию, которой партнер конкурса выплатит пять тысяч фунтов стерлингов (335 тысяч рублей)
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Holly Stranks
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5/16 Конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, чтобы «отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных»
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Carl Goldhamer
6/16 Самые смешные фотографии животных 2022 года – в галерее «Рамблера»
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022
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8/16 Кроме того, в рамках конкурса будет впервые вручена награда Animal Friends People’s Choice Award, обладатель которой будет определен с помощью интернет-голосования
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Mehmet Aslan
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11/16 Конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, чтобы «отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных»
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Radim Flipek
12/16 Автор лучшего снимка получит две тысячи фунтов стерлингов (139 тысяч рублей)
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Carl Goldhamer
13/16 В Великобритании объявили финалистов конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards-2022
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Jose Bayon
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15/16 В шорт-лист вошли 30 фотографий и видео, которые были выбраны из сотен материалов, присланных из 70 стран
Фото: The Comedy Pet Photo Awards-2022\Stefan Brusius
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Победу одержал снимок Кеничи Моринаги под названием «Boom, Boom!», на котором изображено столкновение двух котов, рыжего и белого.

«Я был очарован выходками кошек на улицах Европы и просто не мог их не фотографировать. Когда я вернулся в Японию, то продолжил их искать. Они действительно поднимают мне настроение, особенно после двух лет пандемии», — рассказал журналистам фотограф.

За победу Моринага получит приз в размере двух тысяч фунтов стерлингов (134 тысячи рублей). Также Моринага должен был выбрать благотворительную организацию, которой партнер конкурса выплатит пять тысяч фунтов стерлингов (335 тысяч рублей).

Конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, чтобы «отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных».

Самые смешные фотографии животных 2022 года – в галерее «Рамблера».

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