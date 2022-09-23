СМИ: литовские силовики избили россиянина на границе с Белоруссией

Литовские силовики избили и выбросили из машины на границе с Белоруссией россиянина. Видео происшествия на пункте пропуска Привалка опубликовал Пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.
Так, представители литовских служб 20 сентября подвезли мужчину к границе с Белоруссией, выволокли его из машины на нейтральной территории, после несколько раз ударили ногой и оставили лежать на дороге. Из-за этого въезд в Белоруссию для автотранспорта был временно заблокирован.
Через некоторое время пострадавший перешел на белорусскую территорию. В ходе опроса пограничники выяснили, что подвергшийся нападению мужчина был россиянином. Точная причина происшествия пока неизвестна.
Напомним, что ранее премьер-министр республики Ингрида Шимоните заявила, что граждане России, уклоняющиеся от частичной мобилизации, не смогут рассчитывать на помощь Литвы. По ее словам, у россиян было достаточно времени выразить свою позицию по событиям на Украине и переехать из страны.