На Украине заочно арестовали двух бывших министров

Бывшего главу украинского МИД Константина Грищенко и экс-главу Минюста Александра Лавриновича заочно арестовали из-за участия в разработке Харьковских соглашений. Об этом сообщает офис Генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

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«При участии прокуроров офиса генпрокурора судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру иностранных дел и министру юстиции Украины, которых подозревают в госизмене», — написало ведомство.

По версии следствия, Грищенко и Лавринович в апреле 2010 года согласовали проект документа между российской и украинской сторонами без проведения обязательной правовой экспертизы.

Как сообщается, подозреваемые объявлены в розыск, на данный момент они находятся за пределами Украины. Судебное решение «дает возможность стороне обвинения инициировать процедуру их экстрадиции», заявили в офисе Генпрокурора.