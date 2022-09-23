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23 минуты назад

На Украине заочно арестовали двух бывших министров

Lenta.ruиещё 2

Бывшего главу украинского МИД Константина Грищенко и экс-главу Минюста Александра Лавриновича заочно арестовали из-за участия в разработке Харьковских соглашений. Об этом сообщает офис Генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

На Украине заочно арестовали двух бывших министров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При участии прокуроров офиса генпрокурора судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру иностранных дел и министру юстиции Украины, которых подозревают в госизмене», — написало ведомство.

По версии следствия, Грищенко и Лавринович в апреле 2010 года согласовали проект документа между российской и украинской сторонами без проведения обязательной правовой экспертизы.

Как сообщается, подозреваемые объявлены в розыск, на данный момент они находятся за пределами Украины. Судебное решение «дает возможность стороне обвинения инициировать процедуру их экстрадиции», заявили в офисе Генпрокурора.

«Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года» (Харьковские соглашения — прим. «Ленты.ру») были подписаны в 2010 году. Согласно договору, размещение российского флота в Крыму было продлено на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов.

В мире,Александр Лавринович,Константин Грищенко,
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