Трамп назвал спасителя США

"Вне зависимости от того, республиканец он или демократ, я хочу видеть кого-то сильного. Я бы предпочел, чтобы он добился невероятного успеха, даже если это серьезно отягчит [предвыборную кампанию] и, возможно, даже приведет к поражению", - сказал он.