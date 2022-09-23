В США призвали не принимать Украину в НАТО

США не должны принимать Украину в НАТО «в какой бы то ни было» форме, заявил экс-спецпомощник президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал 19Fortyfive.

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Он отметил, что членство Украины в альянсе станет бременем для народа США. По его словам, после конфликта в Южной Осетии в 2008 году США вместо того, чтобы признать, что они не желают защищать ни Украину, ни Грузию, постоянно лгали о том, как они ждут эти страны в НАТО.

По его мнению, ни Тбилиси, ни Киев «не были жизненно важны для обороны Америки или Европы». Начало спецоперации на Украине только подтвердило ложь Запада в его обещаниях Киеву. Бэндоу также добавил, что члены НАТО уже признали, что прямое столкновение с Россией из-за Украины «не в их интересах».

«Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств», — отметил Бэндоу.