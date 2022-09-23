В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
52 минуты назад

В США призвали не принимать Украину в НАТО

Елена Прошина

США не должны принимать Украину в НАТО «в какой бы то ни было» форме, заявил экс-спецпомощник президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал 19Fortyfive.

В США призвали не принимать Украину в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что членство Украины в альянсе станет бременем для народа США. По его словам, после конфликта в Южной Осетии в 2008 году США вместо того, чтобы признать, что они не желают защищать ни Украину, ни Грузию, постоянно лгали о том, как они ждут эти страны в НАТО.

По его мнению, ни Тбилиси, ни Киев «не были жизненно важны для обороны Америки или Европы». Начало спецоперации на Украине только подтвердило ложь Запада в его обещаниях Киеву. Бэндоу также добавил, что члены НАТО уже признали, что прямое столкновение с Россией из-за Украины «не в их интересах».

«Вашингтону следует наконец начать отдавать предпочтение интересам американцев, а не интересам иностранных государств», — отметил Бэндоу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за мирные переговоры в украинском столкновении. По его словам, конфликт закончится за столом переговоров, «как и большинство войн». Однако НАТО может помочь Киеву обеспечить «хорошие переговорные позиции».

В мире,Йенс Столтенберг,Рональд Рейган,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители