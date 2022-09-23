Вокруг Генассамблеи ООН разгорелся громкий скандал

Громкий скандал международного масштаба разгорается прямо сейчас вокруг Генассамблеи ООН.
Как сообщает РЕН ТВ, южнокорейский телеканал опубликовал видео, на котором слышна речь президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Не зная, что его снимают камеры, глава высказался об отношениях с США.
«Это будет унизительно для Байдена, если эти ублюдки не примут это в Конгрессе», - дают перевод СМИ.
Известно, что произошло это сразу после того, как президент Южной Кореи встретился с американским лидером.
Ранее "СП" писала, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с египетским коллегой Самехом Шукри пошутил про визы США.