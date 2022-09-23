Вокруг Генассамблеи ООН разгорелся громкий скандал

Громкий скандал международного масштаба разгорается прямо сейчас вокруг Генассамблеи ООН.

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Как сообщает РЕН ТВ, южнокорейский телеканал опубликовал видео, на котором слышна речь президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Не зная, что его снимают камеры, глава высказался об отношениях с США.

«Это будет унизительно для Байдена, если эти ублюдки не примут это в Конгрессе», - дают перевод СМИ.

Известно, что произошло это сразу после того, как президент Южной Кореи встретился с американским лидером.