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50 минут назад

Громкий скандал вокруг Генассамблеи ООН: глава Южной Кореи не заметил камер и выругался

Свободная пресса

Громкий скандал международного масштаба разгорается прямо сейчас вокруг Генассамблеи ООН.

Вокруг Генассамблеи ООН разгорелся громкий скандал
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает РЕН ТВ, южнокорейский телеканал опубликовал видео, на котором слышна речь президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Не зная, что его снимают камеры, глава высказался об отношениях с США.

«Это будет унизительно для Байдена, если эти ублюдки не примут это в Конгрессе», - дают перевод СМИ.

Известно, что произошло это сразу после того, как президент Южной Кореи встретился с американским лидером.

Ранее "СП" писала, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с египетским коллегой Самехом Шукри пошутил про визы США.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,Генассамблея ООН,
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