Финляндия и Швеция могут стать официальными членами НАТО уже к концу этого года, заявил посол США в Финляндии Дуглас Хики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
Как отмечается издание, ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к альянсу осталось только Словакии, Венгрии и Турции. При этом Венгрия и Турция подождут до 2023 года, чтобы принять окончательное решение. Однако Хики считает, что после переговоров с венгерским коллегой Будапешт примет положительное решение.
«Дуглас Хики... заявил, что он оптимистично настроен по поводу того, что в НАТО будет 32 члена до конца этого года. Разговоры, которые он провел со своим венгерским коллегой в Хельсинки, привели его к мысли, что вскоре будет положительное голосование, как заявил он группе (репортеров и экспертов - прим.), предупредив, что ситуация может измениться. Но Хики считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве, что побуждает его быстро продвигаться по этому вопросу», - говорится в статье.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция в скором времени войдут в альянс. По его словам, страны пришли к договоренности с Турцией несмотря на то, что Анкара ранее «выражала озабоченность» по ряду вопросов. В настоящее время присоединение двух стран к альянсу поддержали 27 стран из 30.