«Дуглас Хики... заявил, что он оптимистично настроен по поводу того, что в НАТО будет 32 члена до конца этого года. Разговоры, которые он провел со своим венгерским коллегой в Хельсинки, привели его к мысли, что вскоре будет положительное голосование, как заявил он группе (репортеров и экспертов - прим.), предупредив, что ситуация может измениться. Но Хики считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве, что побуждает его быстро продвигаться по этому вопросу», - говорится в статье.