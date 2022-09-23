Пасечник дал старт референдуму в ЛНР

Ранее Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с призывом безотлагательно провести референдумы о вхождении в состав РФ. Кроме того, с аналогичными обращениями выступили видные общественные деятели Запорожской и Херсонской областей. Референдумы по вопросу вхождения в состав России были назначены на даты с 23 по 27 сентября.