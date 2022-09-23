Пасечник дал старт референдуму в ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт референдуму о вхождении региона в состав России. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с призывом безотлагательно провести референдумы о вхождении в состав РФ. Кроме того, с аналогичными обращениями выступили видные общественные деятели Запорожской и Херсонской областей. Референдумы по вопросу вхождения в состав России были назначены на даты с 23 по 27 сентября.
По словам Леонида Пасечника, сегодня регион находится «на пороге великого исторического события».
«Сегодня каждый из вас, включая меня, открывает новую страницу нашей истории. Сегодня первый день референдума, на котором мы отдаем свои голоса за вхождение в состав Российской Федерации», - заявил он.
Ранее в Вашингтоне заявили, что никогда не признает результаты референдумов. С аналогичными заявлениями выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также власти Франции и Польши.