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38 минут назад

Пасечник дал старт референдуму в ЛНР

Алиса Селезнёва

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник дал старт референдуму о вхождении региона в состав России. Его слова приводит РИА Новости.

Пасечник дал старт референдуму в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с призывом безотлагательно провести референдумы о вхождении в состав РФ. Кроме того, с аналогичными обращениями выступили видные общественные деятели Запорожской и Херсонской областей. Референдумы по вопросу вхождения в состав России были назначены на даты с 23 по 27 сентября.

По словам Леонида Пасечника, сегодня регион находится «на пороге великого исторического события».

«Сегодня каждый из вас, включая меня, открывает новую страницу нашей истории. Сегодня первый день референдума, на котором мы отдаем свои голоса за вхождение в состав Российской Федерации», - заявил он.

Ранее в Вашингтоне заявили, что никогда не признает результаты референдумов. С аналогичными заявлениями выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также власти Франции и Польши.

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