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31 минуту назад

Пашинян назвал условие заключения мирного договора с Азербайджаном

Газета.Ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов будет подписать мирный договор с Азербайджаном при условии взаимного признания территориальной целостности. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян назвал условие заключения мирного договора с Азербайджаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы Азербайджан признал территориальную целостность Армении не только теоретически, но конкретно, я имею в виду территориальную целостность нашей международно признанной территории, площадь которой составляет 29,8 тыс. квадратных километров, то это будет означать, что мы сможем подписать мирное соглашение», — сказал Пашинян.

При этом в случае непризнания целостности Армении Баку, по его словам, будет предъявлять новые претензии на территории под предлогом демаркации.

Кроме того, Пашинян заверил, что Армения готова открыть дороги для Азербайджана в рамках своего национального законодательства.

Ранее Пашинян заявил, что вероятность новой агрессии со стороны Азербайджана остается высокой и обвинил его в нарушении режима прекращения огня.

В мире,Никол Пашинян,
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