Переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки зашли в тупик

Вашингтон и Тегеран зашли в тупик в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепа США.
По словам высокопоставленного американского чиновника, стороны не смогли прийти к соглашению из-за позиции Тегерана, настаивающего на прекращении расследования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах. Отдельно представитель Госдепа отметил, что в ходе Генассамблеи ООН, в которой участвует президент республики Эбрахим Раиси, «не произошло ничего, что указывало бы на готовность Ирана изменить свою позицию».
Собеседник Reuters подчеркнул, что США и страны ЕС не будут удовлетворять высказанную в ходе переговоров просьбу Ирана оказать давление на МАГАТЭ и его генерального директора Рафаэля Гросси с целью закрыть это расследование.