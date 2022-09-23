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30 минут назад

Reuters: переговоры о восстановлении иранской ядерной сделки зашли в тупик

BFM.RU

Вашингтон и Тегеран зашли в тупик в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепа США.

Переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки зашли в тупик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам высокопоставленного американского чиновника, стороны не смогли прийти к соглашению из-за позиции Тегерана, настаивающего на прекращении расследования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах. Отдельно представитель Госдепа отметил, что в ходе Генассамблеи ООН, в которой участвует президент республики Эбрахим Раиси, «не произошло ничего, что указывало бы на готовность Ирана изменить свою позицию».

Собеседник Reuters подчеркнул, что США и страны ЕС не будут удовлетворять высказанную в ходе переговоров просьбу Ирана оказать давление на МАГАТЭ и его генерального директора Рафаэля Гросси с целью закрыть это расследование.

В мире,МАГАТЭ,Генассамблея ООН,Госдеп США,ЕС,
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