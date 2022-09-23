Переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки зашли в тупик

Вашингтон и Тегеран зашли в тупик в переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепа США.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам высокопоставленного американского чиновника, стороны не смогли прийти к соглашению из-за позиции Тегерана, настаивающего на прекращении расследования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах. Отдельно представитель Госдепа отметил, что в ходе Генассамблеи ООН, в которой участвует президент республики Эбрахим Раиси, «не произошло ничего, что указывало бы на готовность Ирана изменить свою позицию».