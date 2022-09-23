Пушилин назвал референдум кульминацией непростого пути

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в пятницу в видеообращении назвал референдум о вхождении республики в состав РФ кульминацией непростого пути.

«Это кульминация нашего общего непростого пути», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram -канале.

Также глава ДНР поблагодарил всех «за мужество, несокрушимую стойкость и веру в нашу большую Родину».

«Голос каждого из вас подтвердит истину: Донбасс – это Россия», – заключил он.

Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.