Die Welt: Германия может столкнуться с серьезным дефицитом продуктов

"Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная", - говорится в открытом письме представителей пищевой отрасли, адресованном немецкому правительству. Немецкие производители замороженных и свежих продуктов предупреждают о риске скорого прекращении деятельности в связи с высокими ценами на энергоносители. Уже сейчас некоторые компании рискуют оказаться на грани банкротства. Чтобы остаться на плаву, предприятия призывают государство оказать финансовую помощь.

Инициаторами обращения к правительству стали: Немецкий институт замороженных продуктов (DTI) и Ассоциация немецких холодильных складов и логистических компаний. Документ подписали пять других пищевых объединений, включая Ассоциацию мясной промышленности, Федеральную ассоциацию производителей рыбы и Немецкую ассоциацию торговли фруктами. 20 сентября канцлер Германия Олаф Шольц предупредил, что 2023 год может быть сложнее текущего из-за цен на энергоносители и продовольствие. По его словам, конфликт на Украине вызвал "многоуровневый кризис", который сильнее всего коснулся стран глобального юга. Однако спад может также коснуться и ведущей экономики Европы - Германии.