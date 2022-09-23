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23 минуты назад

Die Welt: Германия может столкнуться с серьезным продовольственным дефицитом

Lenta.ruиещё 1

В продовольственном снабжении Германии может возникнуть серьезный дефицит. Пищевая промышленность страны переживает самый большой кризис со времен окончания Второй мировой войны, сообщает Die Welt.

Die Welt: Германия может столкнуться с серьезным дефицитом продуктов
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Существует угроза значительного дефицита продовольствия в ежедневном снабжении людей продуктами питания в Германии. Ситуация более чем серьезная", - говорится в открытом письме представителей пищевой отрасли, адресованном немецкому правительству. Немецкие производители замороженных и свежих продуктов предупреждают о риске скорого прекращении деятельности в связи с высокими ценами на энергоносители. Уже сейчас некоторые компании рискуют оказаться на грани банкротства. Чтобы остаться на плаву, предприятия призывают государство оказать финансовую помощь.

"Пищевая промышленность переживает самый серьезный кризис со времен окончания Второй мировой войны", - заключают представители отрасли.

Инициаторами обращения к правительству стали: Немецкий институт замороженных продуктов (DTI) и Ассоциация немецких холодильных складов и логистических компаний. Документ подписали пять других пищевых объединений, включая Ассоциацию мясной промышленности, Федеральную ассоциацию производителей рыбы и Немецкую ассоциацию торговли фруктами. 20 сентября канцлер Германия Олаф Шольц предупредил, что 2023 год может быть сложнее текущего из-за цен на энергоносители и продовольствие. По его словам, конфликт на Украине вызвал "многоуровневый кризис", который сильнее всего коснулся стран глобального юга. Однако спад может также коснуться и ведущей экономики Европы - Германии.

В мире,Олаф Шольц,
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