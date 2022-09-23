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33 минуты назад

В США назвали Украину иждивенцем и не нашли ей места в НАТО

Елена Прошина

Американские власти не должны пускать Украину в Североатлантический альянс в любой форме, так как это станет грузом для граждан США, сообщает 19Fortyfive со ссылкой на старшего научного сотрудника Института Катона, экс-спецпомощника президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

В США назвали Украину иждивенцем и не нашли ей места в НАТО
Фото: ReutersReuters

По его словам, после конфликта в Южной Осетии в 2008 году власти Соединенных Штатов настаивали на том, чтобы НАТО обещало возможное членство Украине и Грузии, несмотря на то, что в Европе дали понять, что не дадут окончательного одобрения их заявкам. Вместо того, чтобы признать, что ни Вашингтон, ни Брюссель не желают защищать Украину и Грузию, чиновники на Западе лгали, регулярно заявляя о том, как они стремятся принять эти две страны в трансатлантический союз, указывает Катон.

Отмечается, что Грузия и Украина не были жизненно важны для обороны США или Европы. При этом начало специальной российской военной операции подтвердило «постоянную нечестность» западных стран в его обещаниях Киеву, а члены Альянса признали, что прямое столкновение с Москвой из-за Украины «не в их интересах».

Бывший специальный помощник считает, что в первую очередь это касается США, так как американцы не поддерживает включение Киева в длинный список «оборонных иждивенцев». Граждане США не хотят, чтобы их втягивали в ненужные конфликты. Властям следует начать отдавать предпочтение интересам своих граждан, а не интересам иностранных государств, подчеркнул Катон.

В мире,Рональд Рейган,НАТО,
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