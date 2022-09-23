Глава МИД Венгрии не увидел причин для новых санкций против РФ

Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций в отношении РФ. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике, - сказал он. - Для нас это четкая "красная линия". Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен". "Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам", - отметил министр.
По его оценке, "европейская экономика движется к рецессии". "Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов, - добавил он. - Мы надеемся, что как можно скорее будет мир, в наших интересах, чтобы всему нашлось решение".