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7 минут назад

Глава МИД Венгрии заявил, что страна не видит смысла гнаться за новыми санкциями против РФ

ТАСС

Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций в отношении РФ. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Венгрии не увидел причин для новых санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике, - сказал он. - Для нас это четкая "красная линия". Мы не хотим заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен". "Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам", - отметил министр.

По его оценке, "европейская экономика движется к рецессии". "Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов, - добавил он. - Мы надеемся, что как можно скорее будет мир, в наших интересах, чтобы всему нашлось решение".

В мире,Петер Сийярто,Сергей Лавров,
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