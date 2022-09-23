Зеленский обратился к Германии с призывом

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 22 сентября, в интервью немецкой прессе подверг критике власти Германии, которые, по его мнению, не проявляют особого желания поставлять Киеву танки и иную бронетехнику.

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Глава украинского государства напомнил, что Берлин независим, а значит волен сам решать, стоит или нет отправлять оружие на Украину. При этом Зеленский рекомендовал не ориентироваться на партнеров, а самим быть примером выручки.

Владимир Зеленский при этом поблагодарил Великобританию и Соединенные Штаты за полученное оружие, а также призвал Германию отказаться от сравнений с какой-либо страной в данном контексте, пишет ТАСС.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что политика Запада по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому строится по принципу «он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».