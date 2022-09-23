Украина попросила Запад о срочных поставках танков

Украинские власти просят о срочных поставках современных танков, сообщает Politico со ссылкой на источники.

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При этом страны Запада не спешат выполнять заявку. На фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях танки заняли первое место в списке пожеланий Киева, который рассчитывает с помощью американских Abrams или немецких Leopard добиться еще больших успехов.

Однако высшие представители национальной безопасности США и ФРГ медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой, пишет издание. Эти танки представляют собой совершенно другую систему, чем машины советской эпохи, и требуют значительного технического обслуживания и материально-технического обеспечения.

По словам собеседника Politico, для непосредственного боя лучше подходят Leopard, поскольку они аналогичны танкам, которые уже эксплуатируются в Украине, и требуют меньше топлива, чем Abrams. Но Германия неоднократно отклоняла запрос Украины на машины, а министр обороны Кристин Ламбрехт недавно заявила, что Берлин договорился с партнерами по НАТО не предпринимать таких действий «в одностороннем порядке».