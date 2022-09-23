Оценены сроки вхождения Швеции и Финляндии в НАТО

Процесс вхождения Финляндии и Швеции в НАТО может завершиться к концу декабря текущего года. Такое мнение выразил посол США в Хельсинки Дуглас Хики, пишет газета Politico.

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В настоящий момент протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 из 30 стран альянса. Согласие до сих пор не дали Венгрия, Словакия и Турция.

По версии издания, Словакия, вероятно, скоро формально поддержит расширение альянса, в то время как Венгрия и Турция отложат принятие окончательного решения до 2023 года. В частности, Турция, возможно, «останется в режиме ожидания» до проведения в стране всеобщих выборов в июне следующего года.

Однако, отмечает Politico, Хики полагает, что процесс расширения НАТО может завершиться уже до конца 2022 года. По данным издания, американский посол после беседы со своим венгерским коллегой пришел к выводу, что Будапешт может проголосовать за членство Финляндии и Швеции в НАТО в скором времени.

В свою очередь, Турция, считает дипломат, не захочет в этой ситуации единственной страной, не завершившей ратификацию протоколов. «Я не думаю, что он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — прим. «Ленты.ру») хочет оставаться на острове слишком долго», — полагает Хики.

По его мнению, в свете развития событий вокруг Украины время в данном вопросе имеет решающее значение. «Мы должны сделать это. Мы должны стабилизировать ситуацию», — заявил дипломат.