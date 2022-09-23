В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
32 минуты назад

Премьер Испании заявил об обеспокоенности из-за ядерной угрозы

ТАСС

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил в четверг о существовании обеспокоенности в связи с ростом риска ядерной угрозы после заявлений президента России Владимира Путина.

Премьер Испании заявил об обеспокоенности из-за ядерной угрозы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам испанского премьера, конфликт вокруг Украины "имеет быстрое решение". "Тот, кто начал войну, был Путин, и тот, кто может закончить войну, - это Путин", - утверждал Санчес. "Важно в наших заявлениях апеллировать к благоразумию и не способствовать словесной эскалации, которая могла бы оправдать для Путина любые его односторонние действия в том или ином направлении, но озабоченность [из-за роста ядерной угрозы] после его слов есть", - добавил премьер.

"Я думаю, ясно, что нам необходимо реформировать систему ООН", - добавил глава испанского правительства. Он также сообщил, что Мадрид уже направил Украине более 400 тонн военной помощи.

Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он также подчеркнул, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

В мире,Педро Санчес,Владимир Путин,ООН,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители