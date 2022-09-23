Премьер Испании заявил об обеспокоенности из-за ядерной угрозы

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил в четверг о существовании обеспокоенности в связи с ростом риска ядерной угрозы после заявлений президента России Владимира Путина.

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По словам испанского премьера, конфликт вокруг Украины "имеет быстрое решение". "Тот, кто начал войну, был Путин, и тот, кто может закончить войну, - это Путин", - утверждал Санчес. "Важно в наших заявлениях апеллировать к благоразумию и не способствовать словесной эскалации, которая могла бы оправдать для Путина любые его односторонние действия в том или ином направлении, но озабоченность [из-за роста ядерной угрозы] после его слов есть", - добавил премьер.

"Я думаю, ясно, что нам необходимо реформировать систему ООН", - добавил глава испанского правительства. Он также сообщил, что Мадрид уже направил Украине более 400 тонн военной помощи.