Представители стран БРИКС озаботились конфликтами в разных частях мира

"Министры вновь заявили о необходимости обеспечить доступ к безопасным, качественным, эффективным и недорогим медицинским контрмерам, включая вакцины, средства диагностики, терапевтические средства и основные медицинские продукты, для людей из всех стран, особенно из развивающихся стран, включая наименее развитые из них, а также обеспечить справедливое распределение вакцин и оперативную вакцинацию, чтобы восполнить пробел в иммунизации во всем мире", - говорится в документе.