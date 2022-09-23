Представители стран БРИКС озаботились конфликтами в разных частях мира

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) обязались уважать территориальную целостность всех государств. Об этом говорится в сообщении для прессы по итогам министерской встречи стран БРИКС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое опубликовано в пятницу на сайте МИД Индии.
"Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов", - говорится в распространенном заявлении.
Они также выразили озабоченность в связи с усилением и продолжением конфликтов в различных частях мира.
"Министры выразили озабоченность в связи с усилившимися и непрекращающимися конфликтами во многих частях мира", - говорится в заявлении глав МИД.
Страны БРИКС подтвердили необходимость проведения всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совета Безопасности - заявление по итогам встречи глав МИД.
Китай и Россия поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР к более активному участию в работе ООН - заявление глав МИД стран БРИКС.
Вопрос вакцин
Министры иностранных дел стран БРИКС заявили о необходимости обеспечить доступ к безопасным и недорогим вакцинам и средствам диагностики для жителей всех стран, особенно развивающихся.
"Министры вновь заявили о необходимости обеспечить доступ к безопасным, качественным, эффективным и недорогим медицинским контрмерам, включая вакцины, средства диагностики, терапевтические средства и основные медицинские продукты, для людей из всех стран, особенно из развивающихся стран, включая наименее развитые из них, а также обеспечить справедливое распределение вакцин и оперативную вакцинацию, чтобы восполнить пробел в иммунизации во всем мире", - говорится в документе.