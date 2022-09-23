В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
12 минут назад

Министры иностранных дел стран БРИКС озабочены конфликтами во многих частях мира

ТАССиещё 2

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР) обязались уважать территориальную целостность всех государств. Об этом говорится в сообщении для прессы по итогам министерской встречи стран БРИКС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое опубликовано в пятницу на сайте МИД Индии.

Представители стран БРИКС озаботились конфликтами в разных частях мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов", - говорится в распространенном заявлении.

Они также выразили озабоченность в связи с усилением и продолжением конфликтов в различных частях мира.

"Министры выразили озабоченность в связи с усилившимися и непрекращающимися конфликтами во многих частях мира", - говорится в заявлении глав МИД.

Страны БРИКС подтвердили необходимость проведения всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совета Безопасности - заявление по итогам встречи глав МИД.

Китай и Россия поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР к более активному участию в работе ООН - заявление глав МИД стран БРИКС.

Вопрос вакцин

Министры иностранных дел стран БРИКС заявили о необходимости обеспечить доступ к безопасным и недорогим вакцинам и средствам диагностики для жителей всех стран, особенно развивающихся.

"Министры вновь заявили о необходимости обеспечить доступ к безопасным, качественным, эффективным и недорогим медицинским контрмерам, включая вакцины, средства диагностики, терапевтические средства и основные медицинские продукты, для людей из всех стран, особенно из развивающихся стран, включая наименее развитые из них, а также обеспечить справедливое распределение вакцин и оперативную вакцинацию, чтобы восполнить пробел в иммунизации во всем мире", - говорится в документе.

В мире,БРИКС,Генассамблея ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители