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22 минуты назад

На въезд в Грузию скопилось более тысячи грузовиков

Елена Прошина

В Северной Осетии на выезде из России образовалась очередь из 1 167 грузовиков. Такие данные приводит официальный сайт электронной очереди для желающих выехать по Военно-Грузинской дороге.

На въезд в Грузию скопилось более тысячи грузовиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

МВД республики сообщает, что госавтоинспекторы следят за безопасностью движения большегрузного транспорта, который движется в направлении Грузии.

«Водители грузового автотранспорта передвигаются согласно электронной очереди», – говорится в сообщении.

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Ранее появилась информация о том, что после объявления о начале мобилизации а границах и в аэропортах стали появляться крупные очереди желающих выехать из России.

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