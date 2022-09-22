На въезд в Грузию скопилось более тысячи грузовиков

В Северной Осетии на выезде из России образовалась очередь из 1 167 грузовиков. Такие данные приводит официальный сайт электронной очереди для желающих выехать по Военно-Грузинской дороге.
МВД республики сообщает, что госавтоинспекторы следят за безопасностью движения большегрузного транспорта, который движется в направлении Грузии.
«Водители грузового автотранспорта передвигаются согласно электронной очереди», – говорится в сообщении.
Ранее появилась информация о том, что после объявления о начале мобилизации а границах и в аэропортах стали появляться крупные очереди желающих выехать из России.