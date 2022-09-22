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15 минут назад

Парламентская оппозиция Молдавии не набрала достаточно голосов для отставки кабмина

Газета.Ru

Инициатива по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы получила 30 при необходимом минимуме в 51 голосов. Об этом сообщил вице-спикер парламента Михай Попшой, слова которого приводит РИА "Новости".

Парламентская оппозиция Молдавии не набрала достаточно голосов для отставки кабмина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Инициатива вотума доверия не набрала необходимого количества голосов, вотум провалился", - объявил Попшой на заседании парламента.

Отмечается, что недостаток голосов может быть связан с тем, что правящая партия занимает 63 места в парламенте из 101.

Проект вотума был внесен в парламент 15 сентября оппозиционном блоком коммунистов и социалистов. Свою инициативу они объяснили тем, что сейчас страной управляет самый слабый камин, который не справляется с кризисом и допустил самый большой бюджетный дефицит в ее истории. 18 сентября протестующие начали устанавливать палатки перед парламентом Молдавии, требуя роспуска правительства и нынешнего состава законодательного органа.

Лидер партии "Шор" Илан Шор, который в данный момент находится в Израиле, через видеообращение обратился к демонстрантам, призвав их добиваться отставки президента Майи Санду, премьера Натальи Гаврилицы и правящей Партии действия и солидарности. Он также пообещал протестующим в ближайшее время предоставить доказательства их причастности к коррупции.

В мире,Илан Шор,
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