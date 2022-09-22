Зеленский обратился к Германии

"Я хочу просто обратиться к Германии и сказать: вы независимы от любой другой страны. Это ваше мнение <...> Если не хотите отдать [танки и другую бронетехнику], без обид - вы самостоятельное государство, не давайте. Но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша и так далее. Не нужно. Каждый должен отвечать за себя", - сказал он.