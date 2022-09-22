Зеленский обратился к Германии

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг в интервью газете Bild раскритиковал власти Германии, которые, по его мнению, не проявляют желания поставлять танки и другую бронетехнику Киеву.
"Я хочу просто обратиться к Германии и сказать: вы независимы от любой другой страны. Это ваше мнение <...> Если не хотите отдать [танки и другую бронетехнику], без обид - вы самостоятельное государство, не давайте. Но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша и так далее. Не нужно. Каждый должен отвечать за себя", - сказал он.
Зеленский заявил, что Германия не должна зависеть от каких-либо других стран в вопросе поставок оружия на Украину.
"Британия нам столько всего дала, Соединенные Штаты нам тоже очень много дали, не нужно себя сравнивать с какой-либо страной", - подчеркнул он.
Украинский лидер призвал Германию стать примером для других стран в деле поддержки Украины.
Ранее Зеленский в видеовыступлении, показанном в среду на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также оружие дальнего действия и боеприпасы.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.