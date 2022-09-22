МИД Китая высказался по поводу ситуации на Украине

Китай не собирается бездействовать в отношении ситуации на Украине, но и не будет способствовать его дальнейшей эскалации, заявил глава МИД КНР Ван И на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС. Он добавил, что КНР поддерживает ЕС и крупные европейские страны в том, чтобы они продолжали активно выступать посредниками и прилагали все усилия для достижения мира

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Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль, — сказал министр.

Ван И также сообщил, что России и Украине необходимо возобновить диалог без предварительных условий. Он также отметил, что затягивание украинского кризиса не в интересах сторон. Ван И добавил, что Китай надеется на скорое урегулирование ситуации.

Ранее 22 сентября французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Париж должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров. Он добавил, что не будет озвучивать никаких высказываний, которые могут привести к эскалации конфликта.