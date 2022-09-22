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1 час назад

Джонсон поблагодарил Путина

Елена Прошина

Во время выступления на дебатах в палате общин бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон случайно поблагодарил Путина вместо Зеленского. Об этом сообщает британское издание Daily Record.

Джонсон поблагодарил Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Джонсон посвятил свою речь ситуации на Украине и попытался выразить благодарность президенту Владимиру Зеленского, но оговорился.

«Благодаря героизму украинских вооруженных сил, отчасти благодаря оружию, которое мы с гордостью предлагаем, я поздравляю моего уважаемого друга и хочу выразить благодарность за его вдохновляющую поддержку Владимиру Путину», – сказал бывший премьер.

Осознав ошибку, политик поспешил исправиться. «Владимиру Зеленскому, простите меня, армия России была в последние дни изгнана из многих частей Украины вокруг Харькова», — закончил Джонсон.

Ранее Борис Джонсон дал британцам совет купить новые чайники, чтобы сэкономить на электричестве.

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