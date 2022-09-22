В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
17 минут назад

Умер актер Аксель Ходоровски

Газета.Ru

Мексикано-французский актер Аксель Кристобаль Ходоровски скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его отец, режиссер Алехандро Ходоровски, в социальных сетях.

Умер актер Аксель Ходоровски
Фото: film.rufilm.ru

Причина смерти не уточнялась.

Аксель известен по роли Феникса в фильме ужасов своего отца "Святая кровь". В 1991 году он был номинирован на премию "Сатурн" за лучшую мужскую роль. Ходоровски также снялся в картинах: "Похититель голоса", "Танец реальности" и "Квантовые люди". Аксель - сын известного режиссера Ходоровски от французской актрисы Валери Трамбле.

Ранее шотландский диджей и продюсер Джейми Рой скончался в возрасте 33 лет.

21 сентября стало известно о смерти 36-летнего музыканта Георгия Рахматуллина.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители