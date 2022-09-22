Умер актер Аксель Ходоровски

Мексикано-французский актер Аксель Кристобаль Ходоровски скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщил его отец, режиссер Алехандро Ходоровски, в социальных сетях.
Причина смерти не уточнялась.
Аксель известен по роли Феникса в фильме ужасов своего отца "Святая кровь". В 1991 году он был номинирован на премию "Сатурн" за лучшую мужскую роль. Ходоровски также снялся в картинах: "Похититель голоса", "Танец реальности" и "Квантовые люди". Аксель - сын известного режиссера Ходоровски от французской актрисы Валери Трамбле.
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