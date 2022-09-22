Владелец отеля на Сицилии попал в больницу из-за счета за энергию

Владелец отеля Villa Carlo Resort на Сицилии Давиде Беллиттери оказался в больнице. Ему стало плохо из-за пришедшего большого счета за электроэнергию в сентябре. Об этом сообщает Giornale di Sicilia.

По данным издания, в счете была указана сумма в 83 318 евро, что почти в десять раз превысило цену за август. Тогда Беллиттери получил счет на 8 800 евро. Владельцу необходимо внести всю сумму до 6 октября.

«Я больше ничего не видел. Я никогда не испытывал такого чувства», — рассказал о произошедшем Беллиттери.

Также он поблагодарил врачей больницы, которые оказали ему необходимую помощь и наблюдали за его состояние в течение шести часов. Еще, находясь в медучреждении, Беллиттери связался с адвокатами, поручив им разобраться со счетом и подать претензию энергетической компании.

«Они не могут взимать такую плату. Эта цифра немыслима. С 1 октября я закрою отель, поскольку зимой цены на отопление взлетят еще больше и сложно представить насколько. Это будут тяжелые месяцы для всех предпринимателей», — заключил Беллиттери.