Пока вы не уснули: причина обмена Медведчука и угроза западной поддержке Украины

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Пушилин объяснил обмен Медведчука

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук содействовал освобождению военнослужащих в 2014–2015 годы, поэтому включение его в последний обмен было неким долгом, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы знакомы с Виктором Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие в том числе и в обмене пленных, поэтому здесь для нас было неким долгом, с учетом того, скольких ребят при его участии удалось освободить. А 2014–2015 годы мы все прекрасно помним, что условия были не лучше, а где-то даже хуже», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «России 24».

FP: поддержка Украины со стороны Запада оказалась под угрозой

Ухудшение ситуации в европейских странах может привести к снижению уровня поддержки Украины. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

«По мере того как гнев против резкого роста счетов за электроэнергию растет, европейская солидарность ослабевает. Это плохо для Брюсселя и для продолжающейся европейской поддержки защиты Украины от российских захватчиков», — говорится в статье журнала.

Евро и доллар обвалились

Российская валюта продолжает укреплять свои позиции в четверг, 22 сентября. Курс европейской валюты в ходе торгов опустился ниже 58 рублей впервые с 25 июля, следует из данных Московской биржи. Курс американской валюты упал ниже 59 рублей впервые с 19 августа.

Песков высказался о вручении повесток задержанным на митингах

Практика вручения повесток задержанным на митингах против спецоперации и частичной мобилизации не противоречит закону. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она не противоречит закону», — сказал Песков на вопрос журналиста о том, насколько оправдана подобная практика.

Литва высказалась о помощи уклоняющимся от мобилизации россиянам

Граждане России, уклоняющиеся от частичной мобилизации не смогут рассчитывать на помощь Литвы, заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните. Об этом пишет ТАСС.

«Ни Литва, ни другие страны не обязаны помогать не желающим попасть под мобилизацию российским гражданам. Мне была бы непонятна ситуация пропуска в Литву по гуманитарным соображениям людей, для которых все было окей, когда они сидели на диване и наблюдали за войной по телевизору, но перестало быть окей, когда твое правительство призвало тебя участвовать в этом физически», - заявила она.

Россиян предупредили о сильных ливнях

Ряд регионов России, в том числе Краснодарский, Приморский, Хабаровский края и республики Северного Кавказа, ожидают в ближайшие дни сильные осадки в виде дождей. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, юг России ждут грозы и шквалистый ветер «в связи с прохождением фронтальных разделов и большой неустойчивостью».

В ЦБ сказали о реструктуризации кредитов мобилизованных

В Банке России сообщили, что возможность обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан будет у их близких родственников, передает ТАСС. Накануне ЦБ дал рекомендацию банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу мобилизованные в соответствии с указом президента гражданам. Он выступил за разработку специальных программ кредитных каникул и реструктуризации.

Богомолов проговорился о своем местонахождении

Режиссер Константин Богомолов решил опровергнуть слухи об эмиграции и проболтался, где находится на самом деле. Как сообщает Teleprogramma.pro, в соцсетях он назвал утомительной чушью сообщения от «Telegram-помоек».

Президент Кипра отменил встречу с Лавровым после указов Путина

Встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Кипра Никоса Анастасиадиса отменили. Причиной послужили указания со стороны ЕС по отмене двусторонних контактов с РФ после обращения президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Cyprus Mail. Как отметили в правительстве Кипра, двусторонняя встреча Лаврова и Анастасиадиса должна была состояться в рамках Генассамблеи ООН в ночь на четверг. Однако по указанию ЕС была отменена.

Российский хоккеист признался в даче взятки ради уклонения от армии

Во время заседания Ленинского суда столицы Башкортостана хоккеист из Уфы Владислав Лукин признался, что давал взятки ради уклонения от армии. Об этом сообщает «Телеканал 360».